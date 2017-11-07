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(Görüntülü Haber) Kartal'da denizden ceset çıktı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkarıldı

07 Kasım 2017 14:18

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal\'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkarıldı. Kartal sahilde sabah yürüyüşü yapanlar denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar durumu polise bilrdirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi hareketsiz şekilde yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri 35-40 yaşlarında olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede darp ya da yara izine rastlanmadı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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