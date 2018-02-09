(Görüntülü Haber) Kars'tan İstanbul'daki okullara masa ve sıra gönderiyorlar

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARS\'ta 35 yıllardır mobilya üretimi yapan Koç Ticaret fabrikada ürettiği okul sıralarını İstanbul\'daki Endüstri Meslek Liselerine gönderiyor. Kars\'tan Batı\'ya sadece kaz eti, kaşar ve bal gönderilmediğini söyleyen işyeri sahibi Yasin Koç, Ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna okul sırası göndermek bizim için gurur verici. Ama buradaki okulların da bunları Batı\'dan satın alması garip bir olay. Artvin\'den satın aldığmız kayın ağaçlarını son sistem makinelerden geçirerek ürettiğimiz kaliteli masa ve sıralar kamyonlara yüklenerek İstanbul\'daki bazı Endüstri Meslek Lizelerine gönderiyoruz dedi.