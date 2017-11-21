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(Görüntülü Haber) Kars'ta şüpheli valiz paniği

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS'ta, bir apartmanın yanına bırakılan ve üzerinde bidon olan valiz fünye ile patlatıldı

21 Kasım 2017 13:46

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS\'ta, bir apartmanın yanına bırakılan ve üzerinde bidon olan valiz fünye ile patlatıldı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnönü Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir apartmanın önünde unutulan ve üzerinde bidon olan valiz, polisi harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek valizin yanına gitti. Bomba imha uzmanı şüpheli valize fünye takıp yanından ayrıldıktan sonra, vatandaşlarda uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Çevre emniyeti alındıktan sonra şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Güvenli olarak patlatılan valiz ve bidonun boş olduğu anlaşıldı. Polis kısa süreliğine kapattığı caddeyi yaya ve araç trafiğe açarak bölgeden ayrıldı.

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