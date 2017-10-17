(Görüntülü Haber) Kars’ta minibüs takla attı 2 kişi yaralandı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) KARS\'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk yardım yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Vatandaşların da yardımıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından olay yerine gelen ambulanla iki yaralı Harakani Kars Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saat 22.30 sıralarında Digor yolunda meydana geldi. Iğdır\'dan Kars istikametine gelmekte olan 76 AD 158 plakalı giyim eşyası yüklü minibüs, vericiler mevkiinden rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kayetmesiyle takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki eşi yaralandı. Takla atan minibüsün arkasından gelen araçtakiler kazayı görünce yardıma koştular. Polisi ve 112 Acil servisi arayan vatandaşlar yoldan geçen diğer araçları da durdurarak yardım istediler. Bu sırada duran araçlardan birinden inen hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş başka bir araca alındı. Vatandaşların da yardımıyla minibüsteki telefon bulunarak sürücüye verildi. Sürücü telefonla yakınlarını ararken vatandaşlarda cep telefonu ışığıyla sürücünün yüzünde bir kanama olup olmadığına baktılar. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı da ortamın karanlık olmasıyla vatandaşların cep telefonu ışığı ve ıslıklarıyla kaza yerine yönlendirildi. Minibüsteki yaralı kadın sağlıkçılar tarafından alındı ve ambulansa konuldu. Yaralı karı koca ambulansla tedavileri için Harakani Devlet Hastanesi?ne götürüldü.