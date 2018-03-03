T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kars'ta iki aile çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı

KARS,(DHA)-KARS’ta aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında kent merkezinde silahlı çatışma çıktı

03 Mart 2018 19:08

KARS,(DHA)-KARS’ta aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında kent merkezinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1\'i ağır 6 kişi de yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarından Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aileleri arasında cadde ortasında silahlı kavga çıktı. Silah sesleri üzerine olay yerinde sağlık ekipleri ile çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çatışma sonrası vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan H.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, 1\'i ağır 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 5 yaralı ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.A. ise yaralı şekilde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerini şerit çekerek meraklı kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba harcadı. Polis, kentin giriş ve çıkışlarında zanlıların kaçma ihtimali üzerine önlemler alınırken, Harakani Devlet Hastanesi’nde de geniş güvenlik önlemleri oluşturuldu. Yurt dışına kaçma ihtimali olan olayın şüphelilerinin yakalanması için gümrük kapılarında bilgi verildi. Polis olayın şüphelilerini ele geçirmek için çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Olay yerindeki çok sayıda boş kovan ise çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARSDHAKARStaOlayAtatürk CaddesiAralarındaSilahKars Harakani Devlet HastanesinePolisHarakani Devlet HastanesindeYurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24