(Görüntülü Haber) Kars'ta fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

KARS, (DHA)- KARS’ta polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık ve yer temini ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kentte fuhuş yaptıkları tespit edilen 8\'i yabancı uyruklu, 13 kadın ve bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 5 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 2 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.