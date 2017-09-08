(Görüntülü Haber) Kars’ta fırtına çatıları uçurdu

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- KARS’ın Akyaka İlçesine bağlı Kürekdere Köyü’nde saatteki hızı 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu. Telefon direklerinin de yerinden söküldüğü fırtınada, bazı evlerin güneş enerji sistemleri hasar gördü. Akyaka İlçesine 13 kilometre uzaklıktaki 70 haneli Kürekdere Köyü\'nde dün öğlen saatlerinde havanın bir anda kararmasıyla fırtına çıktı. Saatdeki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçarken, elektrik ve telefon direkleri yerlerinden çıktı, güneş enerji sistemleri de yerle bir oldu. Vatandaşların tehlikeyi farkedip evlerine girmesiyle her hangi bir yaralanma olmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Eve giderken fırtınaya yakalandığı söyleyen 64 yaşındaki Tağattin Yıldız, yere uzanarak rüzgarın geçmesini beklediğini belirtti. Bu sırada komşununun evinin çatısının uçtuğunu görünce ona seslenmeye çalışan Yıldız, kendi evinin çatısını da havada görünce şaşırdığını belirtti. Eşi Fazile Yıldız da evde tek başına olduğunu ve bu durumu görünce çok korktuğunu anlattı. Evlerinin duvarının bile çatladığını aktaran Fazile Yıldız güneş enerjisi sisteminin kırılmasıyla evlerini de su bastığını ifade etti. Fırtınanın durmasının ardından jandarma köye gelerek inceleme yaptı. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sündürüyor.