(Görüntülü Haber) Kars’ta başına buz kütlesi düşen liseli yaralandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ta, bir banın saçağından kopan buz kütlesi, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Yusuf Boy\'un başına düştü. Yaralanan Boy, hastanede tedavi altına alındı. Turan Çelik Caddesi üzerinde kaldırımda arkadaşları ile yürüyen Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Boy\'un başına, bir binanın saçağından kopan buz kütlesi düştü. Yaya kaldırımında arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptığı lise öğrencisi Yusuf Boy olay yerine gelen ambulansla sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi Yusuf Boy\'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.