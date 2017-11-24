(Görüntülü Haber) Kars’ta ayaz geceler

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS\'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından ayaz gecelerde kendini göstermeye başladı. Özellikle otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların üşümemesi için yol üstünde ateş yakılıyor. Kentte kendini gösteren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kışlık kıyafetler giymelerine rağmen soğuktan korunamayan vatandaşlar ısınmak için değişik çözüm yolları buluyor. Yaklaşık 100 dolmuş hizmet verdiği Kars\'ta durakların açık olması nedeniyle dolmuş sürücüleri, hem kendilerinin hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı. Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80\'inin sıcak memleketlerden gelen üniversite öğrencileri olduğunu ve Kars\'ın soğuğuna bir türlü alışamadıklarını söylediler. Bir öğrenci ise Kıbrıs\'taki yakınıyla sosyal medya üzerinde yaptığı canlı görüşmede Kars\'ın soğuğunda ısınmak için ne tür yöntemlere başvurulduğunu gösterdi. Dolmuş duraklarında yakılan ateşi göstererek bu soğuk havayı iliklerine kadar hissettiklerini ve bu anı aylarca yaşacaklarını ifade etti.