(Görüntülü Haber) Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Erzurum Havalimanı ve Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 17,6, Kars\'ta 15,2, Ağrı\'da 9,4 ve Muş\'ta 6 dereceyi gösterdi. Kars\'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede bazı uçak seferleri iptal edildi.