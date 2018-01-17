T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu

17 Ocak 2018 17:37

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Erzurum Havalimanı ve Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 17,6, Kars\'ta 15,2, Ağrı\'da 9,4 ve Muş\'ta 6 dereceyi gösterdi. Kars\'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede bazı uçak seferleri iptal edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSDoğu Anadolu BölgesiBölgedekiErzurum HavalimanıArdahan GöleTermometrelerArdahanKarsAğrıMuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24