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(Görüntülü Haber) Karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yolun karşısına geçmeye 44 yaşındaki Hüseyin Düzgün, Serhat K

11 Eylül 2017 13:01

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yolun karşısına geçmeye 44 yaşındaki Hüseyin Düzgün, Serhat K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza, saat 23.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. Serhat K. yönetimindeki 20 V 004 plakalı otomobil ile giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Düzgün\'e çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Düzgün\'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Serhat K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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