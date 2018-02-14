(Görüntülü Haber) Kars'ın bozayıları, BBC'nin ilk Türkiye yaban hayatı belgeseli oldu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İNGİLİZ devlet kanalı BBC ekibi, KuzeyDoğa Derneği üyleri ve bazı bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 16 kişilik profesyonel ekip, 2017 yazında iki ay boyunca Kars\'ın Sarıkamış ilçesi ormanında yaban hayatı belgeseli çekti. Bozayıların yaşamını konu alan BBC’nin Türkiye’de çektiği ilk yaban hayatı belgeseli, 15 Şubat\'ta İngiltere ile ABD başta olmak üzere, 200\'den fazla ülkede yayınlanacak. KuzeyDoğa Derneği\'nden Ayşegül ve Emrah Çoban, Utah Eyalet Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Mark Chynoweth, Zagreb Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Josip Kusak ve Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu ile büyük bir ekip çalışması gerçekleştiren Gordon Buchanan liderliğindeki BBC ekibi, yirmi sekiz kasa malzeme ile geçen yaz yaban hayatı belgeseli çekimleri için Kars\'a geldi. BBC\'nin ayılara taktığı kamera bozayının muazzam gücüne dayanamadı. İlk kameranın takıldığı bozayı \'Faruk\', uyanırken hafif bir dokunuşla kamerayı kırdı. Kars sanayi sitesindeki bir usta, özel bilgisayarlı lazer kesici cihazıyla farklı bir plastik metal alaşımı kullanarak kameranın arkasını tekrar yaptı ve ayılara takıldı. Kamelararın ayılara takılmasının ardından belgeselin çekimleri başladı. Bozayılarla çalışmak çok zor olduğundan, çekimleri ilk başta 2 hafta olarak planlayan BBC ekibi, çalışma süresini 7 haftaya uzatmak zorunda kaldı. BBC ekibi, çekimler sırasındai dünyada sadece iki tanesi kullanımda olan, gece karanlığında 300 metreden bir bozayının kıllarını ayırt edebilen ve fiyatı bir evden daha pahalı olan özel gece kameraları da kullandı. Çekimler başarıyla tamamlandı. Belgesel daha gösterime girmeden BBC web sitesinde Faruk\'un kavgasını gösteren tanıtım videosu, büyük ilgi çekti ve İngiliz Expres gazetesinde haber oldu. Belgeseldeki başrolleri, \'Faruk\' ve \'Seha\' isimli iki bozayı oynuyor. Görüntülerde, ayıların mağaralara girişleri, bir ayının kavga ettikten sonra kopan pençesini çekmesi ve çiftleşmesi yer alıyor. Kars-Erzurum otoyolunda yaşadıkları tehlike ve çöplükte beslenmeleri de bozayılara takılan kameralarla görüntülendi. Belgesel serisinin diğer bölümlerinde çoğunlukla evcil ya da insana daha yakın olan hayvanlarla çalışmış olan kamera mühendisi Chris Watts, BBC\'ye verdiği röportajında bu belgesel serisinde sabrını en çok taşıran ve en zor hayvanın Kars\'ın vahşi bozayıları olduğunu vurguladı. Belgesel, dünyada 200’den fazla ülkede 372 milyon izleyicisi olan BBC ve ABD’de 63 milyon izleyicisi olan ABD devlet kanalı PBS’de 15 Şubat\'ta yayınlanacak. Kars bozayı belgeseli sayesinde dünya bir kez daha Kars’ın ve Sarıkamış’ın bozayılarını, yaban hayatını, muhteşem doğasını ve coğrafyasını tanıyacak. On milyonlarca lira değerindeki bu reklam ve tanıtım sayesinde Kars ve Doğu Anadolu’da doğa turizminin artması da ümit ediliyor. Şekercioğlu ve KuzeyDoğa Derneği, daha önce de 2012’de National Geographic ile Türkiye’de ilk kez bozayılara kamera takmış, bu da Türkiye’nin ilk National Geographic yaban hayatı belgeseli olmuştu. Daha ileri teknolojiye ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip olan BBC kameralarında, her kutuda biri gece görüşü biri de gündüz görüşüne sahip iki kamera yer aldı.