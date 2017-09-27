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(Görüntülü Haber) Kars'a göktaşı düştüğü öne sürüldü

KARS, (DHA)- KARS'ın Digor ile Kağızman ilçeleri arasındaki kırsal alana göktaşı düştüğü iddia edildi

27 Eylül 2017 14:53

KARS, (DHA)- KARS\'ın Digor ile Kağızman ilçeleri arasındaki kırsal alana göktaşı düştüğü iddia edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapılmaya başlandı. Digor ile Kağızman arasındaki dağlık alanda dün akşam saatlerince bir göktaşının düştüğüne dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler ve polisler, bölgede cismin düştüğü belirtilen alanı belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Göktaşının düştüğü öne sürülen bölgede arazi arama tarama çalışmaları sürdürülürken, adının yazılmasını istemeyen bir yetkili, şöyle dedi: \"Bir çoban ve özel harekat polisinin çektiği ışık şeklinde bir fotoğraf var. Göktaşı düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Dağlık arazide emniyet güçleri arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ancak halen elimizde net bir bulgu yok. Geniş bir gölge olduğu için arama çalışmaları devam edecek.\"

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