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(Görüntülü Haber) Kars merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuk

26 Aralık 2017 20:08

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü\'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için yapılan operasyonda, 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, FETÖ/PDY içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların; kendileri ile irtibatta oldukları TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11\'i tutuklanırken, 14 şüpheli ise \'etkin pişmanlık hükümleri\'nden yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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