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(Görüntülü Haber) Kars beyaza büründü

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü

20 Aralık 2017 16:35

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)Kars\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Doğu Anadolu Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Karslılar sabah güne kar yağışı ile başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

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Bedir ALTUNOKKARS DHAKarsDoğu Anadolu Bölgesi BalkanlarKarslılarKısaBelediyeVatandaşlar

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