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(Görüntülü Haber) Karne dağıtımından dönen öğretmenler tipide mahsur kaldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da görev yaptıkları köy okulunda karne dağıttıktan sonra kent merkezine dönen 10 öğretmenin içinde bulunduğu minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı

19 Ocak 2018 17:25

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da görev yaptıkları köy okulunda karne dağıttıktan sonra kent merkezine dönen 10 öğretmenin içinde bulunduğu minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Öğretmenler, Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ardahan\'a 20 kilometre uzaklıktaki Hacıali köyünde görev yapan öğretmenler, öğrencilere karneleri dağıttıktan sonra şehir merkezine gelmek için minibüsle yola çıktı. Öğretmenleri taşıyan minibüs kısa süre ilerledikten sonra yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Öğretmenler, Özel İdare ekiplerini arayarak yardım istedi. İl Özel İdaresi\'ne ait araçların yoğun çalışması sonucu öğretmenleri taşıyan minibüs ve yolda mahsur kalan diğer araçlar, kurtarıldı. Yolun açılması sonucu öğretmenler Ardahan merkezine ulaştı.

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