(Görüntülü Haber) Karne alan 10 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir, JÖH olmak istiyor

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri\'de de öğrenciler ara yıl tatiline aldıkları karneler ile girdi. 4 yıl önce savaştan annesi ve kardeşleri ile kaçan Suriyeli 4 sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Abdulkadir Sode, karnesini Vali Süleyman Kamçı\'nın elinden aldı. Sode, büyüyünce Jandarma Özel Harekat (JÖH) askeri olmak istediğini ve Suriye\'deki masumları kurtarmak istediğini söyledi. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Kayseri\'de 19 binin üzerinde öğretmen 300 binin üzerinde ise, öğrenci ara yıl tatiline girdi. Karnesi almanın mutluluğu içinde olan öğrencilerden birisi de Suriye uyruklu Abdulkadir Sode idi. 4 yıl önce Suriye\'nin Halep şehrinden savaş nedeniyle annesi ve 2 kardeşiyle birlikte Türkiye\'ye kaçan ve kaldığı kampların ardından Kayseri\'ye yerleşen Sode, karnesinin almanın mutluluğunu yaşadı. Babasının Suriye\'de trafik kazasında kaybettiğini belirten Sode, Anne ve teyzem çalışarak bizlere bakıyor. Türkiye\'de okuma fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum. Bize burada yaşama imkanı verdiler. Büyüyünce Jandarma Özel Harekat mensubu olmak istiyorum. Suriye\'yi inşallah Türk\'ler kurtaracak. Bende orada kalan masumları kurtarmak için asker olmak istiyorum dedi. Karnesini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın elinden alan Suriyeli Abdulkadir, takdir aldığı karnesi inceledi.