(Görüntülü Haber) Karkamış eski günlerine döndü

Eyyüp BURUN/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA) - SURİYE\'nin Cerablus kentine komşu olan ve buranın DEAŞ terör örgütü kontrolünde olduğu dönemde yaşamın kabusa döndüğü Gaziantep\'in Karkamış İlçesi, Fırat Kalkanı Harekatı\'nın ardından yeniden eski günlerine döndü. Cerablus\'un DEAŞ terör örgütünden temizlenmesi ile sınır kapısında hareketliliğin başlaması Karkamış\'ta yaşamı yeniden canlandırdı.



Gaziantep\'in Karkamış İlçesi, komşu olduğu Suriye\'nin Cerablus kentinin 2014 yılının ilk günlerinde DEAŞ terör örgütünün kontrolüne girmesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Çiftçilik dışında Karkamış Sınır Kapısı\'ndan yapılan ticaret ile yaşamını sürdüren bazı Karkamış sakinleri, zaman zaman Suriye tarafından atılan mermi, roket ve havanların da hedefinde olunca evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sınır kapısının kapanması ve Suriye tarafından gelebilecek olası tehditler ile adeta hayalet kente dönüşen Karkamış, geçen yıl 24 Ağustos\'ta düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus\'un DEAŞ\'tan temizlenmesi ile rahat nefes aldı. Aradan geçen zaman içerisinde Cerablus ve çevresinin güvenli hale gelmesinin ardından Suriyeliler evlerine dönmeye başladı. Karkamış Sınır Kapısı\'nın hem ülkelerine dönmek isteyenlerin hem de Cerablus\'un yeniden inşası için çoğunluğu inşaat malzemesi taşıyan kamyon ve TIR\'ların geçişine hizmet vermesiyle Karkamış yeniden eski günlerindeki gibi canlanmaya başladı.



İlçe esnafı, Suriye\'de başlayan iç savaştan sonra ilk defa rahatladıklarını ve eski günlerdeki gibi para kazanmaya başladıklarını söyledi. Sınır hattına yüz metre mesafede bakkal işleten Mehmet Ay, uzun süredir yaşanan sıkıntıların sona erdiğini dile getirdi. Cerablus\'taki DEAŞ\'lılar tarafından ilçeye atılan roket ve havan mermileri yüzünden sıkıntılı günler yaşadıklarını anlatan Ay, \"Daha önce çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyorduk. Tüm ilçe korku içindeydik ama şimdi hayat normale döndü. Caddelerde, sokaklarda insanlar korkmadan rahatça yürüyor. Bizim işlerimiz de çok şükür eskisi gibi oldu. Evimize ekmek götüre biliyoruz. Devletimiz, askerimiz sağ olsun bizi bu beladan kurtardı\" dedi.



İlçe sakinlerinden Erdal Çetin de Fırat Kalkanı Harekatı ile normalleşme sürecinin başladığını dile getirerek, \"Daha önce, ilçe merkezine havan mermileri, roket mermileri, şarapnel parçaları düşüyordu. Şimdi bunlar bitti. Daha önce tarlamıza gidemiyorduk, çocuklarımızı ilçe dışındaki akrabalarımıza yolluyorduk. Şimdi rahatlıkla giderek tarladaki işlerimizi yapıyor, ürünlerimizi topluyoruz. İlçe halkı ve esnaf çok rahatladı\" diye konuştu.



50 BİN 108 SURİYELİ DÖNDÜ



Gümrük kapısı civarında bulunan lokanta ve kebapçılar da TIR ve kamyon şoförlerinin uğrak yeri haline geldi. İlçedeki gümrük kapısından ayda 2 bin civarında TIR\'ın Cerablus\'a malzeme taşıdığı öğrenilirken, Fırat Kalkanı Harekatı\'nın ardından sınırdan geçişlerin başlamasıyla şu ana kadar 50 bin 108 Suriyeli de yeniden doğduğu topraklara döndü.