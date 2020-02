(Görüntülü Haber) KARİYERİNİ BIRAKIP, KUŞKONMAZ ÜRETMEYE BAŞLADI

Haber- Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)İSTANBUL\'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmaz üretimi için kariyerini bırakan Aslı Aksoy, memleketi Muğla\'nın Ula ilçesinde, aklına koyduğu işi yapmaya başladı. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası alan Aksoy\'dan kuşkonmaz almak için önemli satış mağazaları satış sözleşmeleri imzaladı. ODTÜ İşletme Bölümü\'nden 2003 yılında mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi\'nde yüksek lisansını tamamlan, İstanbul\'da tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, Amerika\'ya iş gezisine giden Aslı Aksoy\'un hayatı, New York kentinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakıp, 2015 yılı Aralık ayında Muğla\'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi\'nde 42 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Türkiye\'nin Eskişehir\'den sonra ikinci büyük kuşkonmaz üreticisi konumuna gelen Aslı Aksoy, bu yıl arazisinin 24 dönümünde ilk hasadı yaparken, 5 ton ürün aldı. İkinci dönemde de aynı oranda ürün beklendiği belirtildi. Diğer 18 dönümlük kısında ise 1.5 yıl sonra hasat yapılacağı kaydedildi. Ürünün kilosunun 20 liradan, toptan olarak satıldığı belirtildi. KADIN EKİBİ \'ELİBELİNDE\' İŞBAŞINDA Ülkenin önemli alışveriş zincirlerine de ürün vermeye başladıklarını, \'Elibelinde\' adını verdikleri 9 kişilik kadın ekibiyle işyeri yürüttüklerini söyleyen Aslı Aksoy, Yanlış anlaşılmasın erkeğe karşı değiliz ama bu bizim işimizin doğası gereği. Çünkü kuşkonmaz kadın emeği isteyen bir ürün. Sürekli eğilerek çalışıyoruz. Her bir ürünün bakımı çok hassasiyet gerektiriyor. Bunu da kadınlarla birlikte çok daha rahat sergileyebiliyoruz. Ekip uyumu çok önemli. Zaten biz burada her gün ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bazen zaman yetişmediğinde burada gece yarısına kadar türkülerle şarkılarla pür neşe içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bu yüzden de kadın kadına devam edeceğiz gözüküyor. Bizim için geri dönüşler çok önemliydi. Öncelikle lezzet anlamında çok iyi not aldık. Üretim ve kalitemizle çok güzel geri dönüşler aldık. Dahası kuşkonmaz kendi özelinde çok faydalı bir ürün. Folik asit deposu. Hamilelerde, çocuk emziren bayanlarda çok önemli. İlaç olarak değil de doğal besin yoluyla bunu almak da ayrıca çok daha önemli. Diğer mineral ve vitaminler açısından da çok zengin, çok lifli bir sebze. Sindirime yardımcı, kalp dostu. Kanı temizliyor dedi. KUŞKONMAZ NASIL ÜRETİLİYOR Tohumdan elde edilen fideler tarlaya dikiliyor. İki yıllık titiz bir bakımın ardından üçüncü yıl azar azar ürün vermeye başlıyor. Tarladaki kökler 10-12 sene boyunca verimli bir şekilde ürün veriyor. Genellikle şubat ayı sonu mart başında bitkinin sürgünleri toprak yüzeyinden dışarı çıkmaya başlıyor. Sürgünler 25 santim boyutuna geldiğinde toprağa yakın bir şekilde kesiliyor. Kesimde hassas davranmak gerekiyor çünkü topraktan çıkmak üzere olan bir sürgün küçük bir bıçak darbesiyle zaraar görerek dik çıkması gerekirken eğiliyor ki bu da kalite kriterlerini ters yönde etkiliyor. Tarladan toplanan kuşkonmazlar toprağını atması için yarım saat soğuk suda tepelerini suya değdirmeden bekletiliyor. Serinleme sonunda boylarına göre ayrılıyor ve dipleri kesilerek 400 gramlık bağcıklar haline getiriliyor. Kuşkonmazın kilosu 30-35 liradan satılıyor.