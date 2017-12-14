(Görüntülü Haber) Karısını haşlayan kocaya, evden uzaklaştırma cezası

YEMEK YAPMADIĞI İÇİN KAYNAR SUYLA KARISINI HAŞLAYAN KOCAYA, EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI Muammer ŞEN KARAMAN DHA) KARAMAN\'da akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi Emine Ayşe D. (35) ile oğlu Süleyman D.\'nin (17) üzerine sıcak su döken Zeynel D.(37), çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Olay, geçen Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü eşi Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. İki ayağında da yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Zeynel D., çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası alıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıAyaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ve oğlu Süleyman D., yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. EŞİMDEN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM 3 çocuk annesi Emine Ayşe D., eşinin olaydan bir gün önce çalıştığı iş yerinden yemek getirdiğini ileri sürerek, Eşim eve yemek getirmişti. \'Ben kendi yemeğimi kendim getirim, kendim yerim, Bana yemek yapma\' dedi. Ben bunun üzerine o gün yemek yapmadım. Çocuklarla erkenden yemek yedik. Biz çocuklarla bazı günler yemek, bazı günler kızartma yaparız, bazı günlerde kahvaltı yeriz. O gün eşim eve geldi. Yemek yapmadığımı fark edince sinirlendi. Sobanın üzerindeki güğümleri devirdi, kapıları tekmeledi. Bana küfür etmeye başladı. Sonra çaydanlıktaki sıcak suyu benim ve oğlumun üstüne döktü. dedi. Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Emine Ayşe D., Eşim şu an 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Daha öncede dövmüştü ve şikayetçi olmuştum. Şikayetimi geri aldım ve hakkında para cezası uygulandı. Ancak şu an şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü bilerek sıcak suyu döktü. diye konuştu.