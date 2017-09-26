(Görüntülü Haber) Karı- kocayı kaza ayırdı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü 35 yaşındaki Selahattin Aka yaralanırken, arkasında oturan eşi 31 yaşındaki Songül Aka yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Değirmenköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Eşi Songül Aka ile birlikte Akşehir\'den alışverişten dönen Selahattin Aka, yönetimindeki plakasız motosikletle iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde kavşaktan Değirmenköy yoluna döndü. Bu sırada Afyonkarahisar yönünden gelen Yurtsev Sungur\'un kullandığı 35 TLK 69 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle y kasksız Selahattin Aka ve eşi Songül Aka yere savruldu. Songül Aka olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı Selahattin Aka, çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selahattin Aka\'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yurtseven Sungur da jandarma tarafından gözaltına alındı.