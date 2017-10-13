(Görüntülü Haber) Kargoyla Avustralya'ya gönderilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo ile Avustralya\'ya gönderilmek istenen 1 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirdi. 11 Ekim günü Bağcılar\'daki br kargo şirketinde arama yapan ekipler, Avustralya\'ya gönderilmek istenen valizde inceleme yaptı. Valizde birşey bulunamayınca zula tabir edilen gizli bölme arandı. Aramada valizin içine zulalanmış 1 kilo 166 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis valizi göndermek isteyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.