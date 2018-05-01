(Görüntülü Haber) 'Kargocu' gasp çetesinin azmettiricisi aile dostu çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, Melek Vonal\'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.



​Olay, 9 Mart günü Bağçeşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi Melek Vonal\'ın kapısını çalıp, kargocu olduklarını söyledi. Vonal kapıyı açınca, içeri giren 2 kişi, yaşlı kadını dövüp, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Evi alt üst eden şüpheliler, ziynet eşyalarını çaldı. Bu sırada, Vonal\'ın sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı, apartmanın girişinde zili çaldı. Paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı.



Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, kızı Fatma Vonal’ı aradı. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vonal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, 3 gün sonra yapılan operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y ve H.K. tutuklandı.



KAPI ŞİFRELERİ VE ALTINLARIN YERİNİ SÖYLEMİŞ



Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe alarak, olayın planlı ve organize şekilde yapıldığını belirledi. Aile dostları T.D.\'nin (36) olayın azmettiricisi olduğu, kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyalarınin yerlerini çete üyelerine söylediği saptandı.



İSTANBUL\'DA VE İZMİT\'TE 5 GÖZALTI



​Olayla ilgili tüm şüphelilerin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul ve Kocaeli\'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. T.D. İstanbul Küçükçekmece\'de, İ.Y. (35), U.K.(31) ve B.A.(29) isimli kadın ise İstanbul Sancaktepe\'de ve T.D.\'nin kuzeni olduğu öğrenilen T.S. (29) ise İzmit’te gözaltına alındı.



Şüphelilerden İ.Y. hakkında 21 yıl 4 ay, T.S. hakkında ise 6 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu saptandı. Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



