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(Görüntülü Haber) Kardeşini tabancayla öldürüp kaçtı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Müslüm Ö

20 Aralık 2017 16:53

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde Müslüm Ö. (30) evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi Serdar Ö.\'yü (25), tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün gece saatlerinde Birecik\'in Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi Müslüm Ö., evine gittiği kardeşi Serdar Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Ö., üzerindeki tabancayı çıkararak, kardeşi Serdar Ö.\'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Serdar Ö.\'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Serdar Ö.\'nün cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsinin ardından Serdar Ö.\'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Jandarma, kaçan Müslüm Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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