(Görüntülü Haber) Kardeş şehir Dumlupınar'dan Soner Çetin'e ziyaret

ADANA,(DHA) ADANA\'da Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, kardeş şehir ilan ettiği Dumlupınar\'ın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi ile bir araya geldi. Başkan Çetin, Dumlupınar?da yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu Tezcan ile Dumlupınar\'a yapılması planlanan Emekli Dinlenme Evi\'ni ziyaret ederek, emeklilerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu. Çukurova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla kardeş şehir ilan edilen, iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemesi hibe edilen Dumlupınar Belediyesi\'nin Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi Adana\'ya gelerek, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin\'e ziyarette bulundu. Usta gazeteci Uğur Dündar\'ın Kütahya\'nın Dumlupınar ilçesi ve belediyesinin yaşadığı sıkıntıları köşe yazısında belirtmesi üzerine harekete geçen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında Türkiye Cumhuriyeti\'nin temellerinin atıldığı ve kardeş şehir ilan edilen Dumlupınar\'ın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibiyle bir araya geldi. Başkan Soner Çetin, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ederek, Sizi burada misafir etmek bizim için bir onur. Dumlupınar gibi kardeş şehrimiz olduğu için son derece mutluyuz. Meclisimizden Dumlupınar ilçemize yardımda bulunmak için karar aldık. Gücümüz yettiğince elimizden geldiğince Dumlupınar\'a yardım edecek ve ilişkileri güçlendireceğiz. Dumlupınar\'ı hiçbir açıdan mağdur etmeyeceğiz dedi. TÜRKİYE\'NİN KALBİNE SAHİP ÇIKTINIZ Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ise Dumlupınar\'a sahip çıktığı için Başkan Soner Çetin\'e teşekkür ederek, Bizlere sevgili Uğur Dündar\'ın da tanıştırmasıyla katkıda bulundunuz. 700 km uzaktan bizleri gördünüz, duydunuz. Demek ki gönül gözü açık olunca uzaklık pek bir şey değiştirmiyor. Türkiye\'nin kalbine sahip çıktınız. Cumhuriyetin temelinin atıldığı yerlere parti gözetmeksizin sahip çıkmanız bu sizin ne kadar kadirşinaz bir başkan olduğunuzu gösteriyor ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında Usta Gazeteci Uğur Dündar ile bir telefon görüşmesi yapan Başkan Soner Çetin, daha sonra Niyazi Tezcan ve ekibi ile birlikte Dumlupınar\'da yapılması planlanan Emekli Dinlenme Evi\'ni görmeleri için Kenan Evren Emekli Dinlenme Evi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çetin ve Tezcan emekliler ile bir süre sohbet etti.