(Görüntülü Haber) Kardemir Karabüksporlu Seleznov Transfer döneminde kafamın karıştığı durumlar oldu

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) TRANSFER döneminde adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor\'un golcü oyuncusu Seleznov, kafasının karıştığı bazı durumlar olduğunu ama şimdi takımı için en iyi şekilde mücadele edeceğini söyledi. Kardemir Karabükspor, ligin 5\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ancak takımında kalan Ukraynalı Seleznov, antrenmanda hırsıyla dikkat çekti. Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Seleznov, transfer döneminde kafasının karıştığı bazı durumlar olduğunu, fakat bunun buradaki performansını etkilemediğini belirtti. Seleznov, Ben her zaman Kardemir Karabükspor\'un futbolcusuyum. Şimdi transfer dönemi kapandı. Bu tür spekülasyonlara artık asla yer yok. Buradayım. Kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup takımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim dedi. Teleset Mobilya Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Seleznov, \'\'Maçtan önce çok fazla bir şeylerden bahsetmek doğru olmuyor. Maçın ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. En güzeli maçı kazanıp, kazandıktan sonra konuşmak. Maçtan en iyi sonucu almak için gayret göstereceğiz diye konuştu.