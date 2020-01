(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic Bu zorluğu aşacağız

Bülent DİKTEPEKARABÜK,(DHA) -

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, kulübün finansal açıdan sıkıntı yaşamasıyla ilgili olarak, \'\'Buraya geldiğim için asla pişman değilim. Dünyanın her yerinde, her kulübünde bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Tabii ki bu büyük bir zorluk bizim için. Ama biz bu zorluğu aşacağız dedi.

Süper Lig\'de 5 maçtır puana hasret kalan Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını devam etti. Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Dany katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Popovic, Göztepe\'ye karşı geçmiş maçlarda bir üstünlüklerinin bulunduğunu ve bu üstünlüklerini devam ettirmek istediklerini söyledi. Göztepe\'nin çok iyi organize olan ve kontratağa çıkan iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Popovic, Çok iyi sonuçlar aldılar ve iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de istediğimiz sonuçları alamasak da çok iyi futbol oynuyoruz. Şanssızlıklar yüzünden puanlar alamadık. Ama yeterli özgüvenimiz var. Artık bu şanssızlığımızı tersine döndürüp bir şekilde 3 puan alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın stada gelip bu önemli maçta bize destek olmalarını istiyoruz. Ben verecekleri o destek karşılığında onlara kendilerini galibiyet için adamış futbolcu topluluğu görecekleri sözünü veriyorum diye konuştu.

FİNANSAL OLARAK BİR SIKINTI VAR VE BUNU HERKES BİLİYOR

Kulübün finansal açıdan sıkıntı yaşamasıyla ilgili de konuşan Popovic, Finansal olarak bir sıkıntı var ve bunu herkes biliyor. Futbolcularım çok profesyoneller. Bu durumun onları etkilediğini görmüyorum. Antrenmanlara ve maçlara çok iyi bir şekilde çıkıyorlar. Saha içindeki şeyleri kontrol edebiliriz. Diğer meseleler saha dışında kalır. Bu konuda futbolcularım çok iyi izlenim veriyor. Buraya geldiğim için asla pişman değilim. Dünyanın her yerinde, her kulübünde bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Tabii ki bu büyük bir zorluk bizim için. Ama biz bu zorluğu aşacağız. Buna inanıyorum. Bu zorluğu aşıp çok iyi bir konuma geldikten sonra da geriye bakıp sadece ufak bir anı olarak hatırlayacağız.\'\'