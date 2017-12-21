(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor, Seleznov ile yollarını ayırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Kulübü, Ukraynalı golcü oyuncu Yevgen Seleznov\'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Süper Lig\'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı. Alt yapı antrenörü Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana kadro dışı bırakılan kaleci Ahmet Şahin, sakatlığı süren Dany, izinli olan Grozav, Papp, Torje ve Tanase katılmadı.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, deplasmanda Fenerbahçe\'ye 2-0 yenilmelerine rağmen futbolcuların oynadıkları futbol ve gösterdikleri mücadeleyle artık evlerinde oynayacakları maçlarda tribünlerin dolması anlamında son bir çığlık olarak mesaj verdiğini söyledi.



Kentin artık bu çığlığa ses verip takımın arkasında durmalarının gerektiğine vurgu yapan Açıkgöz, şöyle konuştu:



\"Sonuç ne olur bilemem ama o sonucu almak için de hep beraber bir mücadele vereceğiz. Bu desteği bekliyoruz. Trabzonspor maçına taraftarlarımızı stadı doldurmaları için davet ediyorum. Bu işin artık mazereti yok. Karabük takımına sahip çıkacak. Biz de elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Biz can derdindeyken 2 bin 3 bin kişiye oynuyorsak hala, taraftar takımlarının arkasında durmuyorsa yapacak bir şey yok.\"



En iyi şekilde Trabzonspor maçına çıkacaklarını belirten Açıkgöz, \"İnşallah gülen taraf, devreye moralli giren taraf biz oluruz. Trabzonspor\'un mevcut çıkışını biliyoruz ama o da bizi ilgilendiren bir durum değil. Hep önümüze bakacağız. O da Trabzonspor maçı olacak ki devre arasında daha olumlu işler yapılabilsin. O ruhla çıkacak bu çocuklar. Trabzonspor düşünsün\" dedi.



4 RUMEN OYUNCUYA İZİN VERİLDİ



4 Rumen oyuncuya 5 Ocak 2018 tarihine kadar izin verdiklerini ifade eden Açıkgöz, şu açıklamada bulundu:



\"Antrenmanda moralleri düşük. Paralarını alamadıkları konusunda sıkıntıları var. Bunu idmanda yansıtıyorsa aramızda bulunmasın, izin verelim dedik. Bu problemler çözülür, çözülmez. Yöneticilerimizle de görüşürler. Eğer problem giderilirse aramızda olacaklar. Ama olmadı. Karşılıklı yollar da ayrılabilir. Ucu açık. Bizim için mevcut sorunlarını bir kenara bırakıp antrenmana çıktığı zaman gönlünü, ruhunu, her şeyini verecek oyuncu grubu lazım. Bunu gösterenler burada antrenmanda. Bunlara herhangi bir olumsuzluk yansımaması adına 4 Rumen oyuncuya izin verdik\"



SELEZNOV İLE YOLLAR AYRILDI



Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında Ukraynalı golcü oyuncu Seleznov ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrasında Seleznov ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



\"Futbolcumuz Yevgen Seleznov\'un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov\'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz\"