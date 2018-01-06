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(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor İsveçli orta saha oyuncusu ile imzaladı

Bülent DİKTEPEKARABÜK,(DHA)  Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor, İsveçli orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Adam Stahl ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

06 Ocak 2018 23:43

Bülent DİKTEPEKARABÜK,(DHA) 
Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor, İsveçli orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Adam Stahl ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
isveç 2\'nci Ligi takımlarından Norrby IF takımında forma giyen Adam Stahl, Kardemir Karabükspor\'un Antalya\'da kamp yaptığı otele geldi. Adam Stahl, kulüp Başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyesi Gökalp Büyükbektaş ve futbol şube sorumlusu Bülent Toraman\'ın hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Adam Stahl, takımı için elinden geleceğini yapacağını belirterek, \'\'Çok mutluyum. Taraftarlara kendimi göstermek isityorum. Bu işi hep beraber yapacağız\'\'dedi.

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