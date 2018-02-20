(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor deplasmanda puan peşinde

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak, \"Takım olarak bir şeyleri yapmaya başlıyoruz, bunun görüntüsü de var. Ama bu zamana kadar deplasmanda galibiyetimiz yok. Malatya\'da puan almak için ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'de son sırada bulunan ve yarın yapılacak olan olağan genel kurulda mevcut başkan ve yönetimin aday olmayacağını açıklamasının ardından henüz daha başkan adayının çıkmadığı Kardemir Karabükspor\'da deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kage, Traore ve Alexe katılmazken, Osman takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Açıkgöz, ligde henüz her şeyin bitmediğini ve önlerinde daha oynanmamış 12 maçın olduğunu belirterek, \"Takım olarak bir şeyleri yapmaya başlıyoruz, bunun görüntüsü de var. Ama bu zamana kadar deplasmanda galibiyetimiz yok. Malatya\'da puan almak için ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Gol yediğimizde yaşadığımız kırılganlıklarımız ile ilgili analizlerimizi ve konuşmalarımızı yaptık. Bunun üzerinde duruyoruz. Çünkü maçın bitiş düdüğü 90 dakika sonunda oluyor. Takımımızın artık bunun bilincine varıp oyunda şartlar ne olursa olsun son düdüğe kadar mücadelelerini yapmaları gerekiyor. O zihniyetle Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladık. Ligin sonu değil önümüzdeki maçları hesaplayarak gitmemiz lazım. Kendi ayarımızda düşündüğümüz, yakalayabileceğimiz rakiplere karşı puan vermemiz gerekiyor. Kalan 12 haftada tamamen teslim olmak değil, her hafta önümüzdeki maçı düşünmeliyiz. En azından sahamızda yaşadığımız puan kaybının telafisini bu deplasmandan yapabilmek için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.