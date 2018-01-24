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Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor, Cem Özdemir'i transfer etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARDEMİR Karabükspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

24 Ocak 2018 20:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARDEMİR Karabükspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig\'de finansal sıkıntı yaşayan, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıran ve bu kapsamda devre arası transferlerini gerçekleştiren kırmızı mavili takım, Demir Grup Sivasspor\'da forma giyen orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Cem Özdemir ile anlaştı. Kulüp binasına gelerek 1,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Özdemir, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Kulüp Başkanı Ziya Ünsal transferlerin devam edeceğini belirtti.

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