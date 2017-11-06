(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut ve yönetimi istifa etti

SÜPER Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor\'un Başkanı Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.



Tankut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Tankut, Kardemir Karabükspor\'un, Karabük\'ün dünyaya açılımını sağlayan en büyük markası olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:



\"Bugün Avustralya\'da, Avrupa\'da Karabük konuşuluyor ve üzerine haberler yapılıyorsa bunda en büyük pay Karabükspor\'undur. Günlerdir medyada, sokakta söylenmeyen söz kalmadı. Bu markaya zarar vermeye çalışan kim varsa bunun hesabını verecektir. 49 yıllık Karabükspor tarihinin 13.5 yıllık döneminde kulüp başkanlığı görevi yaptım. Bu dönemlerde ve son olarak göreve geldiğim tarihten bu güne kadar Karabükspor\'un menfaati doğrultusunda hareket ettim. Karabükspor\'a zarar verecek kararlar ve uygulamalardan hep uzak durdum. Bugün de aynı his ve düşüncelerle çok sevdiğimiz ve büyük emek verdiğimiz Karabükspor\'un ekonomik anlamda önünü açmak, bu süreçten zarar görmesini engellemek için yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz.\"



Tankut, sanayicilere, belediye başkanlarına, siyasilere ve Karabük halkına seslenerek şöyle devam etti.



\"Bugünleri aramayalım, henüz hiçbir şey için geç değil, gelin bu takıma, kulübe destek olalım. Bugün Karabükspor için elini taşın altına koymayanlar gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler. Başka Karabük ve Karabükspor yok. Kişiler gelir gider ama Karabükspor hep var olacaktır. Bu sürece nasıl gelindiği ile ilgili Kardemir Karabükspor\'un zarar görmemesi için şimdilik bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. İleriki günlerde hiç kimsenin aklında tek soru işareti kalmayacak şekilde çok daha geniş ve kapsamlı açıklamalar yapılacaktır.\'\'