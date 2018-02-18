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Spor

(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında 3-0 mağlup oldukları Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu

18 Şubat 2018 20:09

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında 3-0 mağlup oldukları Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, \"Maçın başlamasıyla beraber oyuncularım bu mücadeleyi gösterdi. Maalesef Alexe\'nin sakatlanması ve sonrası klasik hastalığımız olan yan toptan yediğimiz golle devreye mağlup girdik. 2\'nci yarıya iyi başlayamadık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla yine basit bir gol yedik. Bu golden sonra rakibimiz oyunun üstünlüğünü eline aldı. Fazla bir etkinlik gösteremedik. Üzgünüz\" dedi. OKAN BURUK: \"YENİ BİR BAŞLANGIÇ TEKRAR BİZİ BEKLİYOR\" Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakiplerinin maça coşkulu ve daha istekli başlayacağını bildiklerini ifade ederek, \"Maçın ilk 10 dakikası da böyle oldu. Seyircinin desteğiyle üzerimize geldiler. İyi başlayamadığımız maçın devamını daha iyi oynadık. Özellikle 2\'nci golü bulduktan sonra oyuna hükmettik. Rakibimizi önde karşılayıp çok fazla çıkarmadık. 3-0\'dan sonra duraksadığımız dönemler oldu. Bizim için çok önemli bir galibiyet. İlk 10\'un içerisine bir an önce girmek istiyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç tekrar bizi bekliyor\" diye konuştu. Maçta hakemlerle iletişim yönünde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Buruk şöyle devam etti: \"Konuşmak yerine el hareketleriyle bizimle iletişim kurmaya çalıştı. Hepimiz burada çok değerli insanlarız. Onlar da çok değerli, bizler de değerliyiz. Gelip birbirimizle konuşabiliriz. Varsa bir şey, konuşup halledebiliriz. Uzaktan el hareketi yani böyle okulda ki öğretmen gibi davrandığınız zaman iki taraf da birbirini boş yere germiş oluyor. Seyirci de geriliyor. Onun dışında bir şeyimiz yok.\"

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