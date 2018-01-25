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(Görüntülü Haber) Kardan 'Seyit Onbaşı'

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kardan heykelini yaptı

25 Ocak 2018 17:48

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı\'nın kardan heykelini yaptı. Yüksekova\'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek\'in kardan figürlerini yapan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan (37), bu kez de Çanakkale Savaşları\'nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı\'nın kardan heykelini yaptı. Aylan ve Ümran bebek gibi Seyit Onbaşı\'nın da kendisini çok etkilediğini, bu yüzden kardan heykelini yapmaya karar verdiğini anlatan Karahan, Seyit Onbaşı\'nın fotoğraflarını incelediğini, yaklaşık 10 gün çalıştığını söyledi.

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