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(Görüntülü Haber) Kardak kayalıklarında güvenlik önlemleri artırıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na gelerek dini törenlere katılıp, ardından Kardak kayalıklarına geçeceği haberleri üzerine Türk güv

06 Ocak 2018 19:15

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın bugün Muğla\'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası\'na gelerek dini törenlere katılıp, ardından Kardak kayalıklarına geçeceği haberleri üzerine Türk güvenlik güçleri kayalık çevresinde önlem aldı. Türk sahil güvenlik botları ve savaş gemisi bölgede nöbet tutarken, Yunan Sahil Güvenlik botları da bölgeden ayrılmadı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın bu sabah saatlerinde Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'nı Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından, sabah bölgede hareketlilik başladı. Türk hücumbotu Turgutreis açıklarında, Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında, 3 Türk sahil güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde nöbete başladı. Yunan hücümbotu ve sahil güvenlik botlarının da bölgede beklediği, zaman zaman adanın etrafında hareket eden Türk sahil güvenlik botuna da telsizle uyarı anonsları yaptığı belirtildi. Bölgede bir süre balıkçıların Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin verilmedi. Saat 13.00 itibarıyla balıkçılar, bölgeye yaklaşabildi. Saat 14.30 sıralarında ise Kardak kayalıkları yakınında bulunan askeri güçlerdeki hareketlilik azaldı. 2 Türk sahil güvenlik botu, kayalık yakınından uzaklaştı. 1 Türk sahil güvenlik botu ile 1 Yunan sahil güvenlik botunun dışında Kardak yakınında başka bir askeri unsur kalmadığı görüldü.

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