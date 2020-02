(Görüntülü Haber) Kardak güne sakin başladı (2)

İSKELE VE GÖZETLEME KULESİ YAPILIYOR BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nın çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası, bugün yeni bir gelişme dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak\'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası\'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili\'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek. Aydın\'ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası\'na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili\'ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü. \'HUZUR VE BARIŞ, HER İKİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ\' Gümüşlük\'te yaşayan avukat Göray Karadut, \"Bölgede yıllarca balıkçılar, barış ve huzur içinde avlanmışlar. 1996 yılında çıkan Kardak krizinin ardından her iki ülke de kayalıklara sahip çıkmaya çalışırken, olan yine balıkçıya ve bölge halkına oluyor. Tabii ki toprağımızı korumak zorundayız. Çavuş Adası\'na yapılacak gözetleme kulesi sadece Kardak için değil, aynı zamanda bölgede yoğun biçimde gerçekleşen insan kaçakçılığına da ciddi bir önlem olarak hizmet verecek. Ben de teknemle zaman zaman denize çıkarak, balık avlıyorum. Huzur ve barış, her iki ülkenin geleceği için önemli\" dedi. Öte yandan, Yunanlar da geçen 21 Ocak\'ta, kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası\'nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı. Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)