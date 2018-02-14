(Görüntülü Haber) Kardak güne sakin başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nın çevresinde dün Yunanistan\'la yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik, bugün yerini sakinliğe bıraktı. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında pazartesi gecesi yaşanan hareketli anlarda, AZ 090 borda numaralı, 27 askerin bulunduğu Yunan sahil güvenlik botu, kendisine engel olmaya çalışan, 90 metre uzunluğundaki, 703 bordo numaralı \'Umut\' adlı Türk sahil güvenlik botuna kıç tarafından sürttü. Dün öğle saatlerinde Yunan botları, Kardak\'a yaklaşmak isteyince Türk botları izin vermedi, gerginlik sürdü. İki gündür devam eden gergin anların ardından bugün bölgede sessizlik hakim oldu. Bu sabahtan itibaren Kardak kayalıkları çevresinde toplam 8 Türk botu beklerken, 6 da Yunan botu kendi sularında bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'nda yayın yapan \'www.kalymnos-news.gr\' adlı yerel internet haber sitesi bugünden itibaren Yunan deniz kuvvetleri tarafından bölgede askeri gücün arttırılacağını yazdı.