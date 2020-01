(Görüntülü Haber) Karayolu trafiğine heyelan engeli

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Şenkaya- Oltu karayolunun 12\'nci kilometresinde 3 ay önce meydana gelen heyalan nedeniyle kayan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Heyelanın devam ettiği yoldan geçen sürücüler tehlikenin devam ettiğini söyledi. Kayan bölümlere çözüm olarak toprak doldurulduğunu anlatan sürücüler, ölüme davetiye çıkarıldığını söylüyor. Erzrurum- Şenkaya arası yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Osman Koçyiğit her gün bu yoldan geçtiğini belirterek, \"İlla birinin ölmesi mi lazım? Yetkililer kayan yola bir an evvel çare bulmalı. Kar yağdığında tehlike daha da büyüyecek. Akşam saatlerinde buradan geçiyorum. Bir çok kez yukarıdan gelen araçlarla burun buruna kaldım. Kimse ilgilenmiyor. Yetkililere sesleniyoruz bu yolun sorumluları kimlerse bir an önce yapsınlar\" diye konuştu. Çok sayıda kişi, heyelan nedeniyle kayan yolda kazaların kaçınılmaz olacağını belirterek, \"Bu yoldan geçerken yüreğimiz ağzımıza geliyor\" dedi.