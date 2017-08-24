(Görüntülü Haber) Karate'nin kalbi Erzurum'da atıyor

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası\'nda heyecan başladı. Beş kıta ve 28 ülkeden 2 bin sporcunun Erzurunm\'a gelerek turnuvaya katılacağına dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, spor şehri Erzurum\'da yeni bir uluslararası spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Başkan Sekmen, şunları söyledi: \"Altın ayakların mücadele edeceği turnuva, 4 gün sürecek. 120 hakem başta olmak üzere teknik heyet, yardımcı elemanlar ve diğer çalışanlarla birlikte toplam 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu dev organizasyonda en büyük temennim; Türk sporcularımızın önemli dereceler elde etmesidir. 25 Ağustos\'ta resmi açılış töreni ile başlayacak turnuva ile birlikte Karate\'nin kalbi Erzurum\'da atacak. Şili\'den Filistin\'e, Güney Afrika\'dan Bulgaristan\'a, Fransa\'dan Ürdün\'e varıncaya kadar kıtaları aşarak sporun başkenti Erzurum\'a gelen barış ve sevginin temsilcileri tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Modern toplumların yaşamının önemli bir parçası olan spor ve turizm, ülkelerin kalkınmışlık göstergelerini de ihtiva eder. Spor, her kesimden olan bu insanların birbirlerini tanımalarına, dostluk kurmalarına ve ortak amaçlar etrafında birlikte çalışmalarına imkan hazırlar. İşte bu düşünceyle 3 yılda bu toprakların adını tüm toplumlara duyurmaya, dünya insanlarını sporun evrensel ruhunda buluşturmaya çalıştık.Her branşta, her alanda, kalkınmada, değişimde, dönüşümde başa güreşiyoruz. İddia ediyoruz Türkiye\'nin sporda en elit, en başarılı ve en büyük dereceler elde eden bir şehri olacağız.\"