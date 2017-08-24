T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karate'nin kalbi Erzurum'da atıyor

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14

24 Ağustos 2017 21:52

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası\'nda heyecan başladı. Beş kıta ve 28 ülkeden 2 bin sporcunun Erzurunm\'a gelerek turnuvaya katılacağına dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, spor şehri Erzurum\'da yeni bir uluslararası spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Başkan Sekmen, şunları söyledi: \"Altın ayakların mücadele edeceği turnuva, 4 gün sürecek. 120 hakem başta olmak üzere teknik heyet, yardımcı elemanlar ve diğer çalışanlarla birlikte toplam 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu dev organizasyonda en büyük temennim; Türk sporcularımızın önemli dereceler elde etmesidir. 25 Ağustos\'ta resmi açılış töreni ile başlayacak turnuva ile birlikte Karate\'nin kalbi Erzurum\'da atacak. Şili\'den Filistin\'e, Güney Afrika\'dan Bulgaristan\'a, Fransa\'dan Ürdün\'e varıncaya kadar kıtaları aşarak sporun başkenti Erzurum\'a gelen barış ve sevginin temsilcileri tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Modern toplumların yaşamının önemli bir parçası olan spor ve turizm, ülkelerin kalkınmışlık göstergelerini de ihtiva eder. Spor, her kesimden olan bu insanların birbirlerini tanımalarına, dostluk kurmalarına ve ortak amaçlar etrafında birlikte çalışmalarına imkan hazırlar. İşte bu düşünceyle 3 yılda bu toprakların adını tüm toplumlara duyurmaya, dünya insanlarını sporun evrensel ruhunda buluşturmaya çalıştık.Her branşta, her alanda, kalkınmada, değişimde, dönüşümde başa güreşiyoruz. İddia ediyoruz Türkiye\'nin sporda en elit, en başarılı ve en büyük dereceler elde eden bir şehri olacağız.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer KUMRUERZURUMDHA Erzurum Büyükşehir BelediyesiUluslararası Palandöken Karate TurnuvasıBeşErzurunmBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SekmenErzurumBaşkan SekmenTürkAğustosKarateFilistin Güney Afrika Bulgaristan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24