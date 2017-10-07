T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karanlıkta kulaç attılar (2)

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 'Dolunay'da Açık Su Yüzme Yarışı', renkli görüntülere sahne oldu

07 Ekim 2017 20:19

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen \'Dolunay\'da Açık Su Yüzme Yarışı\', renkli görüntülere sahne oldu. Aquamasters tarafından Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile altıncısı Bodrum\'da düzenlenen \'Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\' başladı. Hapimag Sea Garden Resort\'da düzenlenen ve Akdeniz\'e kıyısı olan ülkeler içindeki en kapsamlı yüzme şampiyonası sayılan şampiyonda; yüzücüler, Türkiye\'de ilk kez düzenlenen Dolunay\'da Açık Su Yüzme Yarışı\'nda suya girdi. Havanın bulutlu olması nedeniyle ayın görünmediği yarışta, 270 sporcu birinci olabilmek için kulaç attı. 500 metrelik parkurda gerçekleşen yarışın sponsoru olan Profilo\'nun Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin, \"Bu yarışa 2017 yılında dahil olduk. Bodrum\'da çok güzel bir hava var. Katılım çok yoğun. Dolunayda yüzme yarışını gerçekleştirdik. Bu Türkiye\'de bir ilk olarak gerçekleşecek. 200 kişi katılacaktı ancak çok yüksek bir talep oldu. Bu nedenle katılım 270\'e çıkarıldı. Türkiye\'de yüzme sporuna destek veriyor olmaktan mutlu oldukça mutluyuz\" dedi. Yarışmacılardan Defne Arcan İçözü, beş yıldır yüzdüğünü belirterek, \"Bodrum\'da yaşıyorum, 5 senedir yüzme sporuyla ilgileniyorum. Bu yıl ilk defa böyle bir gece yarışı düzenleniyor. İddialıyız ve yapabildiğimizin en iyisini yapacağız\" dedi. Altı yıldır yüzdüğünü belirten Altan Uybat, \"Türkiye\'de ilk defa düzenlenen gece yarışmasına katılan bir kişi olarak çok büyük gurur duydum. Hazırlayan Aquamasters grubuna da çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Yarış sırasında bazı sorunlar yaşadık. Köşelerdeki sıkışmaları biraz önleyebilirler ve dubaları da fosforlu yaparlarsa daha güzel olacak. Çok muhteşemdi. Ben 63 yaşındaydım. Hayatımda ilk defa böyle güzel bir şey yaşadım ve bunu hiç hatıramdan silmeyeceğim\" dedi. Bursa\'dan gelen engelli yüzücü Ömer Kalay, \"Çok güzeldi. Dolunayda yüzme dedik, ama dolunayı göremedik. Engelli tek yarışmacıydım. Böyle bir kategori yok ama nihayetinde yüzdük. Çok güzel geçti\" dedi. Yarışta erkeklerde Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Denizhan Dağdelen (30) birinci, Üsküdar Su Sporları Kulübü Tolga Öcal (38) ikinci, Maroton Yüzme Takımı sporcusu Emrah Özsevim (40) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Üsküdar Su Sporları Kulübü Bilge Vardar (29), İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Melek Şendil (28) ikinci ve ferdi olarak yarışan Ruth Hatton (54) üçüncü oldu. Şampiyonada 7 Ekim\'de 4x500 metre bayrak Yarışı yapılacak. 8 Ekim\'de ise geleneksel \'Uluslararası Aquamasters Nissan Açık Su Yüzme Maratonu\' 1500 metre, 3 bin metre ve 6 bin metre olmak üzere 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumAçık Su Yüzme YarışıAquamastersMuğla Valiliği Türkiye Yüzme FederasyonuMuğla Gençlik HizmetleriSporMüdürlüğüBodrumArena Aquamasters YüzmeHapimag Sea Garden Resort

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24