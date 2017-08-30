(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu'ndan Metris Cezaevi önünde açıklama

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman\'ı tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından kapıda toplanan kalabalığa ve gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, \"Tutuklanan insanlar derinlemesine inilmeden tutuklanırsa, ülkede bir adalet sıkıntısı var manasına gelir\" dedi. \"ÜLKEDE ADALET SIKINTISI VAR DEMEKTİR\" Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Yaman\'ı gayet iyi gördüğünü söyleyen Karamollaoğlu, \"Onun moralinin yüksek olması bizi sevindirdi ama bir tutuk evinde bulunması da ister istemez hepimizi üzüyor. Tutuklanan insanlar derinlemesine inilmeden tutuklanırsa, ülkede bir adalet sıkıntısı var manasına gelir\" diye konuştu. TUTUKLU İLE HÜKÜMLÜ AYRILMALI Tutuklu ile mahkum arasındaki farkın süreden ibaret olması gerektiğini söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Birisi bir itham altında kalındığı için hapishanede bulunur. Öbürü ise hüküm giydiği için. Ama hapishanede bulunduğu süre, fiilen sanki mahkum olmuş insanlar gibidir. Bunun için adaletin kısa zamanda tecelli etmesini istiyorsak ki, bu hem bizim, hem bu memlekette yaşayan bütün insanların ve inanıyorum ki adalet mensuplarının, hükümetin de arzusudur. Böyle olması da icap eder. Aksini düşünmek akla ziyan olur\" dedi. \"AK PARTİDEKİ ARKADAŞLAR DA TANIYORLAR\" Adaletin tesisi için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, \"Zannın üzerinde durarak, bir insan hakkında hüküm verilemez. Biz Mustafa bey kardeşimizi çok iyi tanıyoruz. Hatta bugün, Ak Partide bulunan, meskun mevkide bulunan arkadaşlar da tanıyorlar. Kendisinin böyle bir suçla itham edilmesi kadar büyük bir garabet olmaz\" diye konuştu. HÜKÜMETE ARAKAN ÇAĞRISI Arakan\'da Müslümanlara dönüm yaşanan katliama da tepki gösteren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İslam dünyasını harekete geçirmesi için hümüte çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, \"İslam Konferansı Örgütünün dönem başkanlığını yapan Türkiye, bugüne kadar muhalif olduğu kesimlere de el uzatarak, \'gelin arkadaş şu akan kanı birlikte durduralım\' deme cesaretini gösterin. Buna ihtiyaç var. Herkes \'ben haklıyım\'. \'Haksız olanlar özür dilesin\' diye bir tavrın içine girerse, akan kan durmaz. Arakan başta olmak üzere İslam aleminde akan kanın durdurulabilmesi için, başta Türkiye olmak üzere, bütün İslam ülkelerini bir araya gelip acil adım atmalarını bekliyoruz\" şeklinde konuştu.