(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin imza yanıtı

Çağatay KENARLI/İSANBUL,(DHA)-SAADET Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; \"Bir adam bir aday gösterecekse sen hangi hakla \'para ver\' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak \'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın\' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah\'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız.\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Fatih İlçesi 6. Olağan Kongresine katıldı. Karamollaoğlu, Ali Emiri Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongrede konuştu. 15 Temmuz kalkışmasındaki sivillerin o günkü hareketlerini koruyan KHK ile ilgili iktidarın izlediği tutumun yanlış olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bir KHK çıkarttılar, bu kararname ile 15-16 Temmuz kalkışmasında bir takım sivilleri o günkü hareketlerinden koruyacaklarını söylediler. Ama toplumda bir endişe doğdu. Öyle bir cümle kurulmuş ki, bu cümleden sade geçmiş 15 Temmuz değil ileride de birileri faydalanarak başka şeylere kalkışabilir. Bu bir tereddüt doğurdu. Adalet Bakanı da \'varsa bir yanlışlık düzeltiriz\' dedi. Ama \'hayır\' dediler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı, böyle bir tereddüt var, şu da düzeltilsin\' gibi bir açıklama yapınca yer yerinden oynadı. Hainlikten başladılar… Nereden aldınız bu usulü, metodu. Bu usul ve metot Avrupa\'da da yok ki. Bu usul sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde var. Oralarda fikir ve fikrin kıymeti yok. Sadece bir kişinin söylediği söz herkes ona itibar edecek, bunun dışında kimsenin sözüne itibar edilmeyecek O zaman doğruyu bulamazsınız ve bu ülkelerde kalkınma olmaz\" dedi. \"DEVLET ADALETİN VE HAKKIN ÜZERİNE İNŞA EDİLİR\" ByLock ile ilgili haksız yere ceza yatanların çektiği sıkıntıların nasıl ödeneceğine değinen Karamollaoğlu, “ByLock meselesinde, o kadar rahatlar ki, sonunda hak yerini buldu. Hak yerini buldu ama haksız yere yatanın çektiği sıkıntıların karşılığını siz nasıl ödeyeceksiniz? Hiç umurlarında değil, \'bir yerde yanlışlık yaparız sonra düzeltiriz\' diyor. Devlet böyle çalışmaz, devlet adaletin ve hakkın üzerine inşa edilir. Burada bir masum insanın ceza görmesi, bütün insanlığın ceza görmesi gibidir\" diye konuştu. \"BEN \'İSTANBUL\'A İHANET ETTİK\' DİYEMEZDİM\" Karamollaoğlu konuşmasında, iktidarın itiraz ve yanlışları kabul etmediğini ifade ederek, “Bunu ancak kendileri görecek ve söyleyecekler o zaman ancak kabul ediyorlar. \'İstanbul\'a ihanet ettik\' ben diyemezdim ama sonunda kendisi dedi. İhanet çok büyük bir laf. 1994 yılından beri İstanbul sizin elinizde sanki dün başladı bugün bitti. O başlangıçta bu ihanet yoktu sonradan geldi niye, rant aldı başını gidiyor. Kazlıçeşme sahile yapılan büyük binaları gördüm. Hakikatten bu yazık, hakikatten bu ihanet İstanbul\'u mahvediyorlar. Geçtiğimiz günlerde de haliçle ilgili bir imar planı çıktı 15 kat diye… Cumhurbaşkanı başka söylüyor, Başbakan başka söylüyor, Bakan başka söylüyor, Belediye başka icraatta bulunuyor o söylemiyor yapıyor. Belediye\'de böyle yönetilmez, ülkede böyle yönetilmez\" şeklinde konuştu. BÜTÇE İFLAS ETMİŞ Bütçede en büyük kalemlerden birisinin 71,7 milyar lira faiz, yatırıma ayrılan paranın ise 42 milyar olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “İMF\'den bahseden var mı hiç? Bir zamanlar hep gündemimizdeydi. İMF\'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var şimdi. Devletin borcu 900 milyarı geçti. Onun için önümüzdeki sene bütçeye 86 milyar, ondan sonraki senede 95 milyar faiz koydular şimdiden. İflas etmişsiniz\" dedi. \"300 BİN İMZA TOPLAYACAĞIZ\" Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar için aranan 100 bin imza için noter masrafının haksızlık olduğuna değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın\' söylemine karşılık olarak, “Bir hak kullanılması için noter tasdiki ve ücret isterseniz bu haksızlık olur. Seçmekte, seçilmekte bir haktır. Bir kişi oy vermeye gittiği zaman \'koy şuraya on lira sonra oyunu atarsın\' deniyor mu? Çünkü bu bir hak ve vazife bunun için ücret alınmaz. Bir adam bir aday gösterecekse sen hangi hakla \'para ver\' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak \'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın\' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah\'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız. Bu bizim davamız\" diye konuşmasını tamamladı.