(Görüntülü Haber) KARAMANLI KÖYLERİNE SICAK ASFALT

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR\'un Karamanlı ilçesi köy yollarına 11.5 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yapılacak. İl Özel İdaresi kaynakları ve İl Özel İdaresi ile Karamanlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında yapılan protokol ve KÖYDES Projesi kapsamında Karamanlı\'ya bağlı Bademli- Mürseller yolunda 4, Dereköy yolunda 4, Kılcan- Sazak yolunda 1.5 kilometre olmak üzere planlanan 9.5 kilometrelik birinci kat asfalt sathi kaplamanın 8 kilometresi tamamlandı. Karamanlı- Manca- Kayalı grup yolunda KÖYDES Projesi kapsamında yapılan 1.5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını inceleyen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda incelediğimiz Karamanlı- Manca köy yolumuz grup yoludur. Daha önce Kemer tarafında bir kısmını yaptık. Şu anda Manca\'dan Karamanlı merkeze kadar yapacağız. Önümüzdeki yıl da Karamanlı\'yı Kemer\'e bağlayacağız dedi. Vali Yılmaz, şunları söyledi Bu yapılan çalışmada İl Özel İdare kaynaklarımızı kullandık, Karamanlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kaynağını, KÖYDES kaynağını üçünü beraber müştereken kullandık. Müşterek en akılcı bir şekilde bu kaynakları yatırıma dönüştürelim istedik. Milletimizin, vatandaşımızın hizmetine sunalım istedik. Onu da gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız yaz- kış demeden, gece- gündüz demeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler vatandaşımızı memnun eder. Bizim isteğimiz, amacımız vatandaşımızın en rahat şekilde nerede yaşıyor ise karnını nerede doyuruyor ise orada gerekli sağlıklı ortamın sağlanmasıdır. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Standartlarımız artık eskisi gibi değil. Türkiye eski Türkiye değil. Daha önce stabilize bile yapılamayan yerlere bugün sıcak asfalt yapıyoruz. Daha önce iki aracın yan yana geçemediği 3.5- 4 metre yollardan bugün 7 metre sıcak asfalta kavuştuk.