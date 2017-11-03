T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karaman'da plastik fabrikasında yangın söndürüldü

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN'da plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu söndürüldü

03 Kasım 2017 12:46

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN\'da plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu söndürüldü. Depo bölümü tamamen kullanılmaz hale gelirken, halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark işçiler itfaiye ekibini haber verdi. Çalışanlarda fabrikayı tahliye etti. Olay yerine başta Karaman olmak üzere, Konya ve Mersin ile çevre ilçe, belde belediyeler ve orman işletme müdürlüklerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmadı. Yangına müdahale sırasında zaman zaman hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Her hangi bir can kaybı yaşanmazken, güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi tahliye edildi. Alevleri kontrol altına almak için depo bölümünü bir kısmı iş makinalarıyla yıkılıp müdahale edildi. Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak olay yerinde gelip incelemelerde bulundu. Yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu alevler tamamen söndürüldü. Ancak 3 itfaiye aracıyla halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerKARAMAN DHA KARAMANDepoYangınOrganize Sanayi BölgesiFabrikadaHızlaDurumuOlayKaramanKonyaMersinPolisYangınaHerAlevleriKaraman Valisi Fahri Meral Belediye Başkanı Ak Partili ErtuğrulAk Parti Karaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24