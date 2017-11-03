(Görüntülü Haber) Karaman'da plastik fabrikasında yangın söndürüldü

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN\'da plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu söndürüldü. Depo bölümü tamamen kullanılmaz hale gelirken, halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark işçiler itfaiye ekibini haber verdi. Çalışanlarda fabrikayı tahliye etti. Olay yerine başta Karaman olmak üzere, Konya ve Mersin ile çevre ilçe, belde belediyeler ve orman işletme müdürlüklerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmadı. Yangına müdahale sırasında zaman zaman hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Her hangi bir can kaybı yaşanmazken, güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi tahliye edildi. Alevleri kontrol altına almak için depo bölümünü bir kısmı iş makinalarıyla yıkılıp müdahale edildi. Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak olay yerinde gelip incelemelerde bulundu. Yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu alevler tamamen söndürüldü. Ancak 3 itfaiye aracıyla halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.