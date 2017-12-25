(Görüntülü Haber) Karaman'da öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 9 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, şarampole devrildi. Kazada, serviste bulunan 8 ortaokul öğrencisi ile servis şoförü yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karaman merkeze bağlı Cerit köyünün yakınlarında meydana geldi. Bademli köyünden aldığı ortaokul öğrencilerini Lale köyüne götüren Abidin Küçükdönmez (40) yönetimindeki 70 BA 997 plakalı öğrenci servisi, iddiaya göre, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Küçükdönmez ile servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerden servis şoförünün oğlu Arif Küçükdönmez\'in (12) durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.