(Görüntülü Haber) Karaman'da FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan mesleğinden ihraç edilen 18 askerden 4\'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınlarından birinin kucağındaki bebekle, şüphelilerin adliyeye getirilme anını cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen 18 asker, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4\'ü, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınlarından birinin kucağındaki bebekle, şüphelilerin adliyeye getirilme anını cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.