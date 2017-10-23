(Görüntülü Haber) Karaman'da çiftçilerden, günlük pancar alım kotasına tepki

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yaklaşık 50 çiftçi traktörleriyle, şeker fabrikası tarafından pancar alımına getirilen günlük kotayı protesto etmek için temsilcilik binasına gitmek istedi. Ancak polis, binaya yaklaşılmasına izin vermedi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan cadde, Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu’nun çiftçileri ikna etmesi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



Karaman\'da çiftçiler, Ereğli Şeker Fabrikası\'nın başlattığı randevulu sistemli pancar alımında günlük kota uygulamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine bir araya gelen yaklaşık 50 çiftçi, traktörleriyle Ereğli Şeker Fabrikası\'nın kent merkezindeki İstasyon Caddesi\'nde bulunan Karaman şefliği binası önüne traktörleriyle gelip, durumu protesto etmek istedi. Bu durumu öğrenen poliste, yaklaşık 600 metre kala çiftçilerin önünü kesip, Karaman şefliği binasına ulaşmasına engel oldu. Cadde ulaşıma kapanırken, çiftçiler günlük kotayla, mağdur duruma düştüklerini belirterek, bu durumun düzeltilmesini istedi. Çiftçilerin eylem yaptığını öğrenip olay yerine gelen Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, çiftçilere bu tip eylem için valilikten izin alınması gerektiğini belirtti. Muğlu, \'\'Arkadaşlar, çiftçilerin bu mağduriyetinin giderilmesi için şeker fabrikasına 3 gün müsaade ediyoruz. Eğer bu sistem düzeltilmez ise bütün pancar üreten çiftçilerimiz vali beyle görüştürüp, gerekli yasal izinleri alıp burada eylem yapalım, burayı komple trafiğe kapatalım.\'\' dedi. Muğlu\'nun ikna etmesi üzerine çiftçiler sessizce dağıldı.



Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapan cadde de yeniden ulaşıma açıldı.