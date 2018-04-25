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(Görüntülü Haber) Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi (1)

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi

25 Nisan 2018 15:35

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara\'ya sevk edildi. Adana\'dan gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı.

Olay, 23 Nisan\'da İbrahim Bey Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra cıva dolu kutuları yanlarına alarak okuldan ayrıldı. Çocukların 2 kutu cıvayı yolda giderken çöpe attığı, öğrencilerden birinin bir kutuyu önce evine daha sonra annesiyle birlikte misafirle gittiği eve götürdüğü tespit edildi. Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 8 çocuk hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Adana\'da bulunan AFAD\'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) müdahale ekibi Karaman\'a geldi. Özel kıyafelerlerini giyen ekip dedektörler ile okulda ve çocukların evlerinde incemele yaptı. Ekipler cıvaların bulunduğu eve girişleri yasakladı. Cıvanın temas ettiği eşyalar ise imha edilmek üzere poşetlere konuldu.

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Karaman Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda 23 Nisan 2018 tarihinde İlimiz Merkez İbrahim Bey İlkokulu\'nda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerden ikisi yanlarında bulunan 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attıklarını ifade etmiş ve daha sonra bu iki kutu AFAD ekiplerince bulunmuştur. 

Öğrencilerimizden biri ise yanında bulunan kutuyu evine, daha sonrada annesi ile birlikte misafirliğe gittiği komşusuna götürmüştür. Ailenin bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine bu maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesi\'ne intikal ettirilmiştir. Hastanedeki yetkililerin bu konuda sadece Ankara\'da ileri tetkik yapılabildiğini belirtmeleri üzerine 8 öğrenci Rehber Öğretmen ve aileleri refakatinde Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi\'ne götürülmüştür. Öğrenciler müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. İlimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, okulda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler başlatılmıştır” denildi.
 

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