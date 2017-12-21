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(Görüntülü Haber) Karaman'da 2 öğrenci, yeşil reçeteyle satılan haptan içti hastanelik oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir ortaokulda eğitim gören 13 yaşındaki R

21 Aralık 2017 20:40

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir ortaokulda eğitim gören 13 yaşındaki R.T. ve O.Ç., iddiaya göre sınıftaki bir kız öğrencinin babasına ait yeşil reçeteyle satılan psikolojik tedavide kullanılan haplardan çok sayıda içti. Öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 öğrencinin, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay, dün bir ortaokulda meydana geldi. 7\'nci sınıf öğrencisi R.T. ve O.Ç., iddiaya göre sınıftaki bir kız öğrenciye babasının yeşil reçeteyle getirttiği haplardan getirtti. İki öğrenci, hapları içtikten sonra fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenleri iki öğrenciyi Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerden R.T., yapılan ilk tedavin ardından Adana, O.Ç. de Konya\'daki hastanelere sevk edildi. İki öğrencinin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın ardından soruşturma başlattıklarını ve konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

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