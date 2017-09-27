(Görüntülü Haber) Karaloğlu: Turizmde karanlık tünelden çıktık

Mehmet ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) DÜNYA Turizm Günü\'nde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016\'da Antalya turizminin belki dibi gördüğünü belirterek, ?Ama hiçbir zaman umutsuz olmadık, hiç karamsar bir cümle kurmadık. Çünkü bu şehrin potansiyelinin bu karanlık tünelden kısa sürede çıkacağına inandık\" dedi. Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB), 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Baia Lara Hotel\'de yemek düzenledi. Turizm sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı buluşmaya Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. KARAMSAR CÜMLE KURMADIK Antalya\'da kentin ana taşıyıcısı turizmin doğal olarak en çok konuşulan konu olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, ?Antalya\'da turizm iyi olursa huzur olur, turizm iyi olursa esnafın ve sanayicinin de işi iyi olur ve onun için en çok doğal olarak turizmi konuşuyoruz. Ama benim şanssızlığım geçen yıl tam ateşin ortasında Antalya valisi oldum. O zaman da söyledim, benden öncekiler sefasını sürdü, ben cefasını gördüm. 2016\'da belki dibi gördük ama hiçbir zaman umutsuz olmadık. Hiçbir zaman karamsar bir cümle kurmadık. Çünkü bu şehre inandık, bu şehrin potansiyeli, turizm sektöründeki insanların ve tesislerin kalitesi ve turizme bakış açımızın bizi bu karanlık tünelden kısa sürede çıkaracağına inandık\" dedi. 2016\'DA 10 MİLYONU SÖYLEDİK O zor dönemlerde sektör temsilcileriyle zaman zaman şakalaştıkları, bazen iddialara girdiklerini de anlatan Vali Karaloğlu, \"O zamanlarda 2017\'de 10 milyonu bulacağımızı söyledim. Ne zaman söyledik, 2016\'nın sonuna doğru, rakamlar 6 milyon 200 bin iken. Bazıları \'Ya bu vali Antalya\'ya geldi başımıza turizmci kesildi\' dedi. Ama olsun, 2017\'nin bugünkü rakamlarına baktığımızda 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu herkesin başarısı, gerçekten ciddi emek var. Çok insanın, çok kurumun çok emeği oldu. Kendiliğinden bu karanlık tünelden çıkılmadı, bir emeğin sonunda bu yakalandı. 2018\'de yeni hedeflerimiz var. İnşallah o hedefleri de yine sektörle beraber başaracağımıza inanıyorum, size güvenerek bunları söylüyorum. Gerçekten Antalya\'da geldiğimiz noktada, var olan kalite, insan gücümüz bizim en büyük silahımız\" diye konuştu. AVRUPA\'DA İRTİBATI KOPARMADAN YENİ PAZARLAR Avrupa pazarında son yıllarda yaşanan daralmaya da dikkat çeken Vali Karaloğlu, Avrupa pazarının merkezi, doğu ve İskandinav bölgesiyle hep odakta olacağını, ancak sektörün Avrupa\'daki gelişmeleri de önceden iyi okuması gerektiğini vurguladı. Artık Avrupa\'yla da yetinilmeyeceğinin görülmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, ?Avrupa\'yla irtibatımızı koparmadan sürekli yeni pazarlar bulmalıyız. Hiçbir pazara burun kıvıramayız. Geçmişte yapmış olabiliriz ama bugün bunu yapamayız. Her gelecek seyyah bizim için önemlidir. Ne ülkesine, ne bayrağına, ne inancına, ne dinine, ne diline bakarız. Onun için pazar yenileme çeşitlendirme noktasında farklı pazarlarda da tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Yeni stratejik pazarlar belirlemeye çalışıyoruz\" dedi. BARIŞ İÇİN İNADINA TURİZM 2016\'da dünyada yaşanan kaosa da dikkat çeken Vali Karaloğlu, şöyle devam etti: \'Bu kaostan çıkmak istiyor muyuz? Oscar Wilde ne diyor, \'Turizm insan ruhunu asilleştirir ve önyargılarını yok eder.\' Eğer dünya kaostan çıkacaksa inadına turizm demelidir. Daha çok ilişkiye, turizme ve birbirini tanımaya ihtiyacı vardır. Turizme sadece ekonomik faaliyet olarak bakmamak lazım. Türkiye maalesef son 30 yılını terörle mücadeleye, enerjisini, kaynağını kullanmak durumunda kaldı. Son iki yılda terörle silahlı mücadelede geldiğimiz önemli bir nokta var ama terörle sadece silahla mücadele ederek nihai noktaya ulaşmak mümkün değil. Mutlaka silahsız, toplumu terörize edecek faktörleri de ortadan kaldırmalıyız. İçişleri bakanlığımız bu yıl 50 bin çocuğu problemli illerden 3 günlük seyahatlerle doğudan batıya getirecek. Hem bulundukları ortamdan uzaklaşmak, hem akranlarıyla tanıştırmak, muhabbet, sevgi ortamı için Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Antalya\'ya Bitlis ve Şırnak\'tan 3 bin misafirimiz gelecek. Bu projenin amacı belli, Antalya\'nın kimliği belli. Ben Bitlis\'te bir çocuk olsam, beni birileri alıp Antalya\'da kampta yatırsa çok memnun kalmazdım. Otelci arkadaşlarımıza gelin bu çocukları otellerde misafir edelim diye çağrı yapmıştım ve eğer Antalya\'daki otelcilerimiz buna destek olursa bu çocuklarımız 2 gece kendilerini özel hissedecekleri bir şekilde ağırlanacak. İnşallah projemiz amacına ulaşır. Terörün sebeplerini ortadan kaldıracak bir proje olacağını temenni ediyorum.\" DÜNYADA TURİZM HAREKETİ ARTIYOR AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye\'nin turizmde dünyada 6\'ncı sıradan 10\'uncu sıraya gerilediğini belirterek, ?Türkiye\'nin bu yılki rakamı 30 milyonu aşar. 2014 ve 15\'te 36 milyon bandındaydık ve 2018\'de tekrar bu banda geleceğimizi umut ediyoruz. Gelirde 12 inci sıradaydık ve daha da geriye gittiğimizi düşünüyorum. 2018 ve 2019 turizm için çok hassas yıllar olacak. Dünyada ve Avrupa ülkelerinde turizm hareketlerinde büyüme var. Dünyadaki büyüme oranı yüzde 6.2. Türkiye de bu pastadan payını almalıdır. Biz Türkiye\'de 40 milyon turisti geçtiğimizde asıl başarılı olduğumuzu konuşmamız gerekiyor\" dedi. TANITIM ATAĞI Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise geçen yıl Almanya, Hollanda, İsrail, Avusturya, Polonya ve Ukrayna\'da heyet olarak gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarını anlattı. Hacısüleyman, bu yıl ise İngiltere, İsrail, Ukrayna, Polonya, Hollanda, Almanya\'dan medya mensuplarının Antalya\'da ağırlandığını, Aspendos, Side, Kaleiçi, şelaleler, müzeler Alanya, Kemer, golf tesisleri gibi tarihi ve turistik değerlerin tanıtımının yapıldığını dile getirdi.